Украина и Россия начали новые переговоры

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговоры прорходят в формате видеосвязи.
В пятницу, 1 апреля, начались переговоры между делегациями Украины и России.
Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговоры прорходят в формате видеосвязи.
"Да. Стороны об этом официально заявили. Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", – уточнил Подоляк.
Отметим, накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что переговорный процесс между Украиной и Россией приобрел признаки конструктивного диалога.
Как подчеркнул он в интервью иностранным СМИ: "Если Россия начинала с языка ультиматумов, то теперь есть диалог, сложный, но диалог".
Глава ОП также заявил о том, что во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей территории.
Итоги переговоров Украины и России в Стамбуле
29 марта состояли переговоры России и Украины в Стамбуле.
Там обсуждались конкретные предложения и мире в Украине и гарантии безопасности.
Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины.
В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.
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