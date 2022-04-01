Украина и Россия начали новые переговоры

Переговоры Украины и РФ / скриншот ТАСС

В пятницу, 1 апреля, начались переговоры между делегациями Украины и России.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговоры прорходят в формате видеосвязи.

"Да. Стороны об этом официально заявили. Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", – уточнил Подоляк.

Отметим, накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что переговорный процесс между Украиной и Россией приобрел признаки конструктивного диалога.

Как подчеркнул он в интервью иностранным СМИ: "Если Россия начинала с языка ультиматумов, то теперь есть диалог, сложный, но диалог".

Глава ОП также заявил о том, что во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей территории.

Итоги переговоров Украины и России в Стамбуле

29 марта состояли переговоры России и Украины в Стамбуле.

Там обсуждались конкретные предложения и мире в Украине и гарантии безопасности.

Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины.

В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

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