"Украина имеет полное право": Тука объяснил, почему ВСУ должны атаковать Россию на ее территории

Тука объяснил, почему ВСУ должны атаковать Россию на ее территории / Фото Reuters

Украина должна нанести превентивный удар по России. ВСУ имеют возможности нанести ущерб военной инфраструктуре страны-оккупанта.

Об этом в чате на Главреде заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Диверсионные акции на территории РФ уже должны проходить, по-моему. А что касается применения ВСУ, то, с моей точки зрения, во-первых, Украина имеет полное юридическое право, во-вторых, имеет полное моральное право, а, в-третьих, имеет возможность нанести удары по объектам военной инфраструктуры на территории и России и Беларуси", - отметил Тука.

То, что Украина до сих пор не нанесла превентивного удара по РФ и Беларуси вызывает у него недоумение.

"Я не понимаю, почему до сих пор мы не нанесли таких превентивных ударов (авиационных, артиллерийских) по российским и белорусским объектам военной инфраструктуры, которые используют россияне для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. У нас есть возможности разрушить аэропорты, нефтеперегонные заводы на территории Беларуси, железнодорожные узлы", - отметил эксперт.

Также он объяснил, почему до сих пор не нанесен удар по Крымскому мосту, который имеет огромное символическое значение для России.

Читайте такжеРасследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом"Подавляющее большинство наших граждан не понимают уровень защиты этого сооружения. Когда я работал в министерстве, получал разведывательную информацию: осознавая значение этого моста, россияне применили невероятные меры безопасности. Это касается и систем ПВО, развернутых вокруг этого сооружения, а это значит, что нанести ракетно-бомбовый удар с воздуха крайне сложно. Единственный способ, как мне говорили военнослужащие, это массовое использование дронов-камикадзе. Условно говоря, нужно одновременно запустить 200 дронов-камикадзе", - пояснил Тука.

Читайте также"Настраиваются на длительную войну": Тука назвал несколько сценариев развития войны в УкраинеПо его словам, Россия готовится к таким действиям со стороны Украины, поэтому там развернута колоссальная система защиты с применением не только большого количества личного состава, но и технических средств.

Ранее сообщалось, что ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России. Ранее в РФ заявляли, что эту ракету якобы выпустили с территории Украины.

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