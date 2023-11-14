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Украина может столкнуться с тем, что ей нужно вести переговоры с РФ – Washington Post

Алёна Воронина
14 ноября 2023, 08:35
Запад может дать Украине рычаги влияния для достижения наилучшего соглашения, если дойдет до переговоров. Но для украинцев еще не все потеряно в военном плане.
Владимир Зеленский, украиские военные, Владимир Путин
Украина может столкнуться с тем, что ей нужно вести переговоры с РФ/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне, и для Украины это является настоящей опасностью, ведь она зависит от сторонних поставок и поддержки.

Глава Кремля может надеяться на то, что со временем терпение Запада, а также материальные и кадровые резервы Украины будут исчерпаны. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Кроме этого, журналисты предполагают, что возможно диктатор страны-агрессора России надеется на приход к власти в США бывшего американского президента Дональда Трампа, поскольку избрание Трампа может ослабить желание Соединенных Штатов поддерживать Украину.

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В издании отмечают, что Украина может попасть в такую ситуацию, когда ей придется вести переговоры с РФ.

"В конце концов, Украина может столкнуться с реальностью, что ей нужно вести переговоры с российским врагом, готовым бесконечно жертвовать деньгами и жизнями на поле боя. Эта точка еще не достигнута, но Запад должен дать Украине рычаги влияния для достижения наилучшей из возможных сделок, если придет время. И этот рычаг означает сохранение шанса Украины выжить и развиваться как процветающая европейская демократия, а не вассал Кремля", – отмечается в статье.

В то же время в издании говорят, что для Украины "в военном плане еще не всё потеряно". Журналисты напомнили, что украинцам уже удалось с помощью ракет и дронов отбросить российские ВМС и открыть коридор для перевозки зерна, а в наземных боях Вооруженные силы Украины нанесли российским оккупантам огромные потери в технике и личном составе – в боях за Авдеевку потери захватчиков за один день достигали 900 человек.

Война в Украине

Ранее глава Гур Кирилл Буданов рассказал о возможной затяжной войне в Украине. По его словам, война в Украине может сильно затянуться. В условиях длительной войны Кремль не будет заключать мирные соглашения с Украиной и союзниками. В РФ до сих пор остаются территориальные "аппетиты" не только в Крыму.

Стали известны детали боев на левобережье Херсонщины. Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что несмотря на яростное сопротивление вражеского войска и крайне неблагоприятные условия для логистики, украинские войска переместились с правого на левый берег Днепра, закрепились на трех участках в районе Антоновского автомобильного, Антоновского железнодорожного мостов и возле населенного пункта Крынки.

Напомним, боец Вооруженных сил Украины Егор Фирсов отмечал, что ВСУ готовятся к худшим сценариям на фронте в случае изменений погоды. По его словам, российские оккупанты вряд уменьшат интенсивность ведения боев на востоке в случае ухудшения погоды. В то же время противнику, скорее всего, станет труднее удерживать стратегическую инициативу.

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