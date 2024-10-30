Украина срочно созвала Совбез ООН

Совет безопасности ООН обсудит привлечение военных КНДР к войне в Украине.

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Совбез ООН срочно соберется / Коллаж: Главред, фото: webtv.un.org, KCNA

Вечером среды, 30 октября, состоится заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Украина подала запрос о заседании из-за привлечения Россией войск Северной Кореи в войне против Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Сегодня в связи с обращением Украины к швейцарскому председательству в Совбезе ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных", - говорится в сообщении.

По словам Кислицы, Совбез ООН соберется именно по просьбе Украины. Встреча начнется ориентировочно после 22:15 по киевскому времени.

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Кто такой Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года). Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, часть из 10 тысяч военных КНДР, отправленных в Россию для учений, уже находится в Курской области возле границы с Украиной. В Пентагоне отметили, что эта группа является "относительно небольшой".

Россия перебросила около 3 тысяч северокорейских военнослужащих в Курскую область. По информации украинской разведки, лишь несколько сотен из них являются спецназовцами, остальные - регулярные войска, которые уже размещены в казармах и ждут приказов от российского командования.

Как сообщал Главред, боевики КНДР могут столкнуться с серьезными проблемами на поле боя в Украине из-за ударов дронов Сил обороны. Ожидается, что войска КНДР будут преимущественно охранять тыловые объекты, освобождая российских оккупантов для переброски на передовую.

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