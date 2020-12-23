Украина закупит COVID-тесты на полмиллиона

В рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов.
В начале следующего года Украина дополнительно закупит 500 тысяч тестов на антиген SARS-CoV-2. Кроме того, будут приобретены средства индивидуальной защиты и 160 кислородных концентраторов.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов. За эти средства будут приобретены тесты.
"Кроме того, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021-2023 годы Украина получит 135 млн долларов, которые будут направлены на достижение нескольких стратегических целей: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента", - добавил Ляшко.
Новый штамм коронавируса - что известно:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.