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Украинцы стали плохо относиться к Авакову - свежий опрос

2 сентября 2020, 17:36

Наиболее положительно к руководителям правоохранительных структур относятся избиратели "Слуги народа".

Аваков
Украинцы негативно относятся к Авакову / УНИАН

Украинцы недовольны работой главы МВД. Свежий опрос показал, что деятельность министра внутренних дел негативно оценивают 70% граждан, и среди руководителей правоохранительных органов это самый худший результат.

Об этом сказано в результатах исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 3 по 9 июля.

Согласно исследованию, большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. В частности, баланс положительной/отрицательной оценки деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова составляет -52%.

В то же время у директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника баланс положительной/отрицательной оценки равен -41%.

Чуть меньше баланс положительной/отрицательной оценки у руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – он составляет -40%.

Показатель Генерального прокурора Ирины Венедиктовой находится на уровне -39%.

У и.о. председателя Государственного бюро расследований Александра Соколова баланс положительной/отрицательной оценки составляет -33%, а у председателя Службы безопасности Ивана Баканова он на уровне -30%.

В то же время самым узнаваемым является Аваков – о нем не слышали всего 3% опрошенных, а наиболее неизвестным является и.о. председателя ГБР - о Соколове ничего не знают 37% опрошенных.

Кроме того, в оценках руководства всех упомянутых правоохранительных органов прослеживается зависимость между положительной оценкой и политическими предпочтениями граждан. Наиболее положительно к руководителям правоохранительных структур относятся избиратели "Слуги народа", а хуже всего - сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь", за исключением "Европейской солидарности", чьи избиратели хуже относятся к СБУ и Офису Генерального прокурора.

Добавим, опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеУкраина разделилась пополам в вопросе "особого статуса" Донбассу: новый опросНапомним, ранее украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, что не видит оснований для того, чтобы обсуждать вероятную отставку руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

По его словам, Аваков крайне эффективно управляет правоохранительной системой.

"Он эффективно управляет большой правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел", ‒ считает Шмыгаль.

Арсен Аваков глава МВД новости Украины опрос
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