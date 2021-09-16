Люди стали чаще ездить на работу за границу / pixabay

Украинцы, которые едут на работу за границу, сталкиваются с произволом иностранных работодателей.

Как говорят эксперты, начиная от невыплаты зарплат, несоблюдения техники безопасности, заканчивая психологическим, физическим и даже сексуальным насилием.

В Минэкономики отмечают, что на сегодня объем трудовой миграции достигает 2-3 млн украинцев, некоторые эксперты называют и большие цифры.

Чтобы сдержать миграционные потоки, в Минэкономики задумались о стратегии, которая бы поощряла украинцев возвращаться домой, передает 24 канал.

Как заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк, основная причина трудовой миграции граждан - тотальное недоверие к будущему государства. По убеждению экономиста Андрея Новака, люди просто вынуждены выезжать на заработки.

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В правительстве уверяют, что делают все возможное, чтобы повысить уровень жизни в Украине: повышают минимальную зарплату, разработали проект закона по финансовой поддержке украинцев, готовых вернуться домой и начать собственное дело.

Кроме того, начат экспериментальный проект в сфере занятости, он направлен на усиление сотрудничества с работодателями.

Пока в правительстве пытаются обеспечить достойной работой как можно больше украинцев, эксперты обращают внимание на вероятную опасность работы за рубежом. В первую очередь для тех, кто работает нелегально, ведь есть немалый риск стать жертвой торговли людьми или трудовой эксплуатации.