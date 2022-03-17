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Украинец "похоронил" жену, чтобы убежать от военной службы

17 марта 2022, 09:59

Мужчина пытался покинуть Украину.

Украинец "похоронил" жену, чтобы убежать от военной службы / facebook.com/DPSUkraine

На Закарпатье пограничники Чопского отряда разоблачили 37-летнего киевлянина, который пытался выехать за пределы Украины обманным путем.

Мужчина вместе с двумя детьми направлялся через пункт пропуска "Малый Березный, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Во время проверки документов он заявил, что самостоятельно воспитывает двух сыновей в связи со смертью жены. На контроль вместе с другими документами он представил свидетельство о смерти, выданное в начале марта этого года. Проверяя документы, у инспектора возникли сомнения в действительности свидетельства о смерти. Бланк свидетельства и печать не соответствовали установленному образцу", - говорится в сообщении.

В ходе углубленной проверки факт подделки документа был подтвержден.

Читайте такжеЗеленский обьявил о призыве резервистов в особый период: обращение президента"Мужчине отказали в пересечении границы. Из пункта пропуска ему пришлось выбыть в сопровождении следователя Нацполиции. В действиях мужчины есть признаки правонарушения ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов", - сообщили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что мужчина призывного возраста залез в беби-бокс, чтобы в коробке выехать из Украины за границу, но его обнаружили пограничники.

Сообщается, что инцидент произошел на границе с Молдовой. Именно там, в пункте пропуска Росошаны, пограничники Черновицкого отряда обратили внимание на автомобиль Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми.

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