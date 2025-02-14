Украинские защитники трогательно поздравили любимых с Днем святого Валентина

60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада поздравила украинцев с 14 февраля.

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Бойцы ВСУ из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады опубликовали поздравление к 14 февраля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

О чем мечтают защитники Украины 14 февраля

Что воины ВСУ пожелали украинцам

Бойцы ВСУ из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которые защищают Украину на Лиманском направлении, поздравили своих любимых и всех украинцев с Днем святого Валентина.

"День святого Валентина – не сугубо украинский праздник, но что может быть более украинским, чем настоящее искреннее чувство? Любовь – это то, что держит нас вместе в самые темные времена. Она дает силу ждать, бороться, жить. Пока есть любовь – есть за что стоять и ради чего побеждать!", - говорится в сообщении на Facebook-странице бригады.

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Защитники Украины сказали теплые слова своим самым родным людям:

"Моей любимой жене и сыну Левику! Я вас люблю"

"Я хочу поздравить своего мужа, который меня поддержал, с которым мы сейчас боремся за то, чтобы наш ребенок жил в мире. Надеюсь на то, что в будущем у нас будет второй ребенок"

"Скучаю. Очень хочу встретиться и поздравить лично!"

"Война закончится, и мы с тобой снова будем строить нашу семью. Я тебя очень люблю!"

"Спасибо, дорогой, что ты у меня есть! Ты моя сила, надежная опора и поддержка".

Также воины ВСУ пожелали украинцам любви, а Украине - победы:

"Пусть любовь будет вашей самой крепкой броней, а в сердце всегда пылает огонь тепла и поддержки", - сказала одна из защитниц Украины.

"Победы! Всё будет хорошо! Всё будет Украина!", - добавил другой боец ВСУ.

Смотрите видео - Как бойцы ВСУ поздравили украинцев и своих любимых с Днем Святого Валентина:

День всех влюбленных – это идеальный повод признаться в своих чувствах и порадовать дорогих людей теплыми словами. Главред подготовил для вас красивые и искренние поздравления, которые помогут создать атмосферу любви и романтики.

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