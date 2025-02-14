Украинские защитники трогательно поздравили любимых с Днем святого Валентина

Вы узнаете:
- О чем мечтают защитники Украины 14 февраля
- Что воины ВСУ пожелали украинцам
Бойцы ВСУ из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которые защищают Украину на Лиманском направлении, поздравили своих любимых и всех украинцев с Днем святого Валентина.
"День святого Валентина – не сугубо украинский праздник, но что может быть более украинским, чем настоящее искреннее чувство? Любовь – это то, что держит нас вместе в самые темные времена. Она дает силу ждать, бороться, жить. Пока есть любовь – есть за что стоять и ради чего побеждать!", - говорится в сообщении на Facebook-странице бригады.
Защитники Украины сказали теплые слова своим самым родным людям:
- "Моей любимой жене и сыну Левику! Я вас люблю"
- "Я хочу поздравить своего мужа, который меня поддержал, с которым мы сейчас боремся за то, чтобы наш ребенок жил в мире. Надеюсь на то, что в будущем у нас будет второй ребенок"
- "Скучаю. Очень хочу встретиться и поздравить лично!"
- "Война закончится, и мы с тобой снова будем строить нашу семью. Я тебя очень люблю!"
- "Спасибо, дорогой, что ты у меня есть! Ты моя сила, надежная опора и поддержка".
Также воины ВСУ пожелали украинцам любви, а Украине - победы:
"Пусть любовь будет вашей самой крепкой броней, а в сердце всегда пылает огонь тепла и поддержки", - сказала одна из защитниц Украины.
"Победы! Всё будет хорошо! Всё будет Украина!", - добавил другой боец ВСУ.
Смотрите видео - Как бойцы ВСУ поздравили украинцев и своих любимых с Днем Святого Валентина:
День всех влюбленных – это идеальный повод признаться в своих чувствах и порадовать дорогих людей теплыми словами. Главред подготовил для вас красивые и искренние поздравления, которые помогут создать атмосферу любви и романтики.
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