Украину 5 ноября ждут отключения света: Киев и 7 регионов столкнутся с ограничениями

Расписание ограничения электроснабжения должны публиковать облэнерго / УНИАН

В Украине в субботу, 5 ноября, ожидаются плановые отключения света. Ограничения ждут Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области. Электроэнергию должны выключать по определенному расписанию, которое должны публиковать заранее.

Как сообщают в пресс-службе Укрэнерго, диспетчерский центр компании с 6:00 передал региональным операторам распределительных сетей объемы для ограничения снабжения электроэнергией.

Где будут отключать свет в Украине 5 ноября

Киев

Киевская область

Черниговская область

Черкасская область

Житомирская область

Сумская область

Харьковская область

Полтавская область

Как уточнили энергетики, почасовые отключения предусматривают ежедневные ограничения поставок электроэнергии в рамках определенного графика.

Расписание составляется операторами распределительных сетей (облэнерго) специально для каждого региона. Графики должны публиковаться заранее. Они должны размещаться на сайтах облэнерго.

Отключения света в Украине

В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключения света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные.

Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, либо уничтожена, по причине обстрела со стороны оккупанты РФ. Они могут длиться неопределенное время.

Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.

В Укрэнерго рассказали, почему у одних украинцев долго нет света, а у других его не отключают.

Член правления компании Алексей Брех сказал, что диспетчеры делают это не специально – они следят не за домами, а за превышением потребления электроэнергии на каждой сети. В крупных городах есть дома, которые запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы и критические объекты, которые отключать нельзя.

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