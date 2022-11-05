Украину 5 ноября ждут отключения света: Киев и 7 регионов столкнутся с ограничениями

Графики отключения света в Украине составляют операторы распределительных сетей отдельно, расписания должны публиковаться заранее.
В Украине в субботу, 5 ноября, ожидаются плановые отключения света. Ограничения ждут Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области. Электроэнергию должны выключать по определенному расписанию, которое должны публиковать заранее.
Как сообщают в пресс-службе Укрэнерго, диспетчерский центр компании с 6:00 передал региональным операторам распределительных сетей объемы для ограничения снабжения электроэнергией.
Где будут отключать свет в Украине 5 ноября
- Киев
- Киевская область
- Черниговская область
- Черкасская область
- Житомирская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Полтавская область
Как уточнили энергетики, почасовые отключения предусматривают ежедневные ограничения поставок электроэнергии в рамках определенного графика.
Расписание составляется операторами распределительных сетей (облэнерго) специально для каждого региона. Графики должны публиковаться заранее. Они должны размещаться на сайтах облэнерго.
Отключения света в Украине
В ресурсоснабжающей организации YASNO ранее уточнили, что инженеры отключения света в Украине делят на два типа – аварийные и стабилизационные.
Аварийные применяются, когда инфраструктура повреждена, либо уничтожена, по причине обстрела со стороны оккупанты РФ. Они могут длиться неопределенное время.
Стабилизационные отключения применяются, когда нужно сбалансировать работу энергосетей по указанию Укрэнерго.
В Укрэнерго рассказали, почему у одних украинцев долго нет света, а у других его не отключают.
Член правления компании Алексей Брех сказал, что диспетчеры делают это не специально – они следят не за домами, а за превышением потребления электроэнергии на каждой сети. В крупных городах есть дома, которые запитаны от той же линии, что и больницы, школы, водоканалы и критические объекты, которые отключать нельзя.
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