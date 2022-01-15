Украину охватил ураган: сильный ветер до 70 км/час валил деревья, столбы и останавливал транспорт

Львов / Скриншот ТСН

По всей Украине в пятницу, 14 января, пронесся сильный ураган. Во многих регионах скорость ветра достигала до 80 километров в час. Ветер сносил столбы, остановки и валил деревья. Сильный снег блокировал движение транспорта. Порывы ветра в северных областях сносили елки и новогодние украшения.

Украину накрыли ветра

В сюжете ТСН рассказали, что скорость ветра в большинстве областей достигла 70 километров в час. В Киеве и вовсе впервые за почти 50 лет ветер разогнался до 80 км/час.

Во Львовской области из-за непогоды остались без света около 40 населенных пунктов. Частично лишились электроэнергии еще 24 населенных пункта. На Винничине деревья падали на трассу и перекрывали движение транспорта.

В Киеве с корнями вырвало липу и выбросило ее на здание поликлиники. В городе слетали металлические изгороди. На определенных объектах строительства останавливали краны, чтобы они не упали. Вечером ветер только усилился.

Украинцев просят помнить правила безопасности

Как рассказали в Укргидрометцентре, ветреная погода ожидается также в течение суток 15 января. Спасатели советуют не забывать правила безопасности. Ветер страшен тем, что он может сорвать швырнуть.

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Пешеходам не советуют находиться вблизи больших деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Владельцам автомобилей не следует под ними парковаться.

В Киеве из-за ветра на дорогу падали деревья

Сильный ветер привел к падению деревьев на дороги и автомобили. Издание Телеграф сообщило, что на улице Верховинной одно из них упало на транспортное средство марки Peugeot. В машине в момент инцидента было два человека. Водитель погиб на месте от полученных травм. Пассажира госпитализировали.

На месте трагического происшествия работали спасатели, правоохранители и медицинские работники.

В Киевской службе спасения вечером 14 января сообщали об 11 вызовах, связанных с погодными условиями. Спасатели убирали аварийное дерево, ликвидировали последствия падения дерева во дворе жилого дома, убирали сорванный ветром лист металла, который сорвало с крыши дома и лист шифера. Поступали и вызовы, связанные с повреждением рекламных щитов.

Последствия непогоды в Киеве 14 января / facebook.com/KARS.Kyiv

Последствия непогоды в Киеве 14 января / facebook.com/KARS.Kyiv

Последствия непогоды в Киеве 14 января / facebook.com/KARS.Kyiv

Последствия непогоды в Киеве 14 января / facebook.com/KARS.Kyiv

Последствия непогоды в Киеве 14 января / facebook.com/KARS.Kyiv

В Харькове ветер порвал флаг

В пятницу днем в Первой столице по причине сильного ветра решили приспустить государственный флаг, который закреплен на 100-метровом флагштоке. Но его все равно разорвало порывами ветра. Теперь национальный символ заменят и поднимут только после того, как успокоится стихия.

В Харькове ветр порвал флаг-рекордсмен / Telegram-канал Харьков Live

По сведениям Суспільне, что мощное дуновение ветра сломало в Харькове светофор, а на трамвайные рельсы падали ветки деревьев. С одного из здания свалился лист кровли.

Самолет, прилетевший из Шарм-эль-Шейха не смог приземлиться в городе из-за непогоды. Авиалайнер переправили в Киев. Задерживались и другие рейсы.

В Волчанске Харьковской области порывы сильного ветра снесли остановку.

Во Львове выпал ледяной снег, а люди слышали гром и молнию

В ТСН рассказали, что вечером 14 января жители Львова увидели ледяной снег. В городе несколько раз ударила молния, были слышны звуки грома. Несвойственная для января погодная неожиданность продлилась несколько минут.

Жители Львова увидели в январе гром и молнию / Скриншот ТСН

"Сидела у окна, увидела что-то похожее на молнию, а потом услышала звуки с улицы, как будто это падает град или что-то похожее на ледяной дождь или снег. А потом снова была молния и звук грома. Еще такого посреди января не видела", - рассказала Мария, жительница Шевченковского района.

На севере Украины ветер сносит елки

В северных областях страны, где дул самый сильные ветер, стало сносить елки и новогодние украшения.

В Черниговской области, как сообщает ТСН, после обеда усилился ветер, в результате которого в Носовке, Коропе, Бобровице, а также в центре самого Чернигова упали новогодние деревья.

Елка в Носовке / Соцсети

Елка в Бобровице / Cоцсети

Елка в Чернигове / Соцсети

Елка в Коропе / Соцсеи

В Белополье поваленная елка еще некоторое время светилась.

Елка в Белополье / Соцсети

Елка в Сумской области была закреплена 6-ю тросами, но не выстояла под порывами ветра.

На Полтавщине елку согнуло пополам.

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