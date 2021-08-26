Украину ждет новая климатическая аномалия: эксперт дала неожиданный прогноз

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Глобальное изменение климата, кроме опасности, предоставляет еще и новые огромные возможности, заявила климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как пояснила она в интервью Главреду, если теплый период становится более длительным, увеличивается период вегетации растений и период теплообеспечения сезона.

"Это открывает новые возможности для сельского хозяйства. В частности, это позволяет выращивать новые культуры, которых до сих пор у нас не было. Обратите внимание, сколько новых культур у нас появилось, даже на Киевщине. Здесь уже никого не удивишь магнолией, хурмой, виноградом или персиками, не говоря уж о баклажанах или перце, которые еще в 70-х годах выращивали только на юге Украины, а теперь они растут практически на каждом участке", - говорит эксперт.

Климатолог уверена, что новые возможности могут помочь получить дополнительный, то есть третий, урожай благодаря тому, что холодный период становится более теплым.

"Озимые культуры у нас теперь созревают на две-три недели раньше, а это открывает возможность для получения дополнительного урожая некоторых культур. Поэтому Украина может стать житницей Европы и не только. У нас есть уникальные возможности для этого. И изменения климата в этом плане очень благоприятны для нашей страны", - добавила Балабух.

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Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.