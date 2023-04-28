Украину встряхнуло землетрясение: где была угроза

Вчера, 27 апреля, в Украине произошло землетрясение, которое можно было почувствовать в помещениях на верхних этажах.
Как отмечается, землетрясение зарегистрировано в 7 километрах к западу от города Яремче, что на Ивано-Франковщине. Его магнитуда составляла 2,2 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.
"По классификации землетрясение относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.
Напомним, что Украина находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки. Рано или поздно землетрясения коснутся всей территории Украины. Самые мощные толчки с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе.
В Украине могут быть сильные землетрясения. Не все здания смогут устоять во время таких подземных толчков, рассказал эксперт по строительству. Самым уязвимым он называет Одесский регион.
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