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"Украсть унитаз и умереть": Зеленский отправил оккупантов защитить русскоговорящих на территории РФ

22 апреля 2022, 23:30

Украина стала первой целью России, а после ее покорения должна была наступить очередь других государств.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые военные планы России на юге Украины с выходом в непризнанное Приднестровье для защиты русскоязычных.

Зеленский посоветовал России прежде всего защитить права русскоговорящих на территории РФ. Там их больше всего нарушают.

"Территория, где России стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, это сама Россия, где нет свободы слова, свободы выбора, где просто нет другого мнения, где процветает бедность, где человеческая жизнь ничего не стоит, настолько, что они едут на войну , чтобы наворовать хоть что-нибудь. Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – заявил президент.

Планами войск РФ с возможным захватом Приднестровья Зеленский не удивлен.

По его мнению, Украина стала первой целью России, а после ее покорения должна была наступить очередь других государств.

"Это только подтверждает то, что вторжение РФ в Украину предполагалось как начало. А дальше они хотели захватить другие страны. Конечно, мы будем защищать столько, сколько нужно, чтобы сломать эту амбицию России. Но все государства должны помогать нам", - пояснил глава государства.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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