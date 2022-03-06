Укрзализныця изготовила из рельсов почти 4 тысячи противотанковых ежей

В компании призывают разбирать ежей для обороны Украины.
Укрзализныця изготовила 3795 противотанковых ежей, из которых уже отгрузила 2537. Еще 1,2 тысячи ежей находятся на складах, информирует ведомство.
"Мы продолжаем производить железных ежиков и раздавать их в хорошие руки", – говорится в сообщении Укрзализныци в сети Facebook.
"Не для такого дела мы покупали эти рейки. Но ведь не мы начали эту войну. Победим – отстроим!", – убеждены в ведомстве.
Ежей изготавливают на 97 участках Укрзализныци и на 7 заводах Украины.
"Разбирайте скорей ежиков. Они очень не любят русские танки! Это наш вклад в оборону нашей страны", – отмечают в ведомстве.
Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора +38 068 380 83 57 (Павел Анатольевич).
Автор: Олег Макаров