Укрзализныця изготовила из рельсов почти 4 тысячи противотанковых ежей

Противотанковые ежи/ Укрзализныця

Укрзализныця изготовила 3795 противотанковых ежей, из которых уже отгрузила 2537. Еще 1,2 тысячи ежей находятся на складах, информирует ведомство.

"Мы продолжаем производить железных ежиков и раздавать их в хорошие руки", – говорится в сообщении Укрзализныци в сети Facebook.

"Не для такого дела мы покупали эти рейки. Но ведь не мы начали эту войну. Победим – отстроим!", – убеждены в ведомстве.

Ежей изготавливают на 97 участках Укрзализныци и на 7 заводах Украины.

"Разбирайте скорей ежиков. Они очень не любят русские танки! Это наш вклад в оборону нашей страны", – отмечают в ведомстве.

Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора +38 068 380 83 57 (Павел Анатольевич).