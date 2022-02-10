"Укрзализныця" запускает новый маршрут на комфортабельном поезде 2021 года

Укрзализныця запускает новый маршрут / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Компания "Укрзализныця" с 28 февраля запускает новый дизельный поезд. Он будет двигаться по маршруту Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя.

Как сообщила пресс-служба компании в Facebook, поезд будет отправляться из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33 и прибывать в Коломыю в 14:34.

В обратном направлении он будет отправляться из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38 и прибывать во Львов в 23:27.

От Черновцов до Львова поезд будет ехать чуть больше 6 часов, соединяя областные центры Галичины и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешты и другими населенными пунктами.

Также известно, что маршрут будет обслуживать комфортабельный трехвагонный поезд 2021 года производства.

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Напомним, ранее Укрзализныця получила пять новых купейных вагонов. Они были приобретены за счет средств из государственного бюджета. Вагоны войдут в состав поезда №15/16 Харьков – Рахов. В них есть контрастная маркировка для людей с нарушениями зрения, а также дополнительный пульт управления освещением в купе.

Также ранее из-за низкой температурой в поезде "Интерсити" №779, который ехал из Сум в Винницу, компания угодила в скандал. В вагоне не работало отопление, а окна все покрылись инеем.

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