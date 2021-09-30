Укусил бывшую жену за ногу: в Ровно мужчину оштрафовали на 5 тысяч гривен за домашнее насилие

Суд признал виновным мужчину, который покусал свою бывшую жену / УНИАН

Ровенский городской суд признал виновным мужчину, который во время ссоры укусил свою жену за бедро ноги, что привело к ране. Его оштрафовали на 850 гривен и обязали выплатить бывшей супруге 5 тысяч гривен в качестве компенсации.

В решении суда в Ровно отмечается, что ссора между бывшими мужем и женой произошла еще в июне прошлого года возле дома. Мужчина, совершая домашнее насилие, умышленно укусил женщину за бедро ноги, что привело к кровоизлиянию и ссадине. Эксперт установил, что он нанес своей бывшей супруге легкое телесное повреждение.

Виновник инцидента свою вину признал. На учете у психиатра или нарколога он не состоит. Сам он заявил о своей готовности выплатить бывшей супруги моральную компенсацию в размере 5 тысяч гривен. Именно такую сумму намеревалась взыскать с него бывшая жена за то, что он ее покусал.

Также суд приговорил его к 850 гривнам штрафа.

Напомним, во Львове водитель автомобиля, пребывая с состоянии алкогольного опьянения, покусал сотрудника полиции, который попросил его пройти тест на наличия алкоголя в организме. Кроме того, он ударил другого полицейского головой в лицо. Злоумышленника отправили в отдел полиции. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.