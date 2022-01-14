Умерла медсестра, пострадавшая при пожаре в COVID-реанимации на Прикарпатье

Светала Ватаманюк / Соцсети

В пятницу, 14 января, в Киеве умерла медсестра Косовской больницы Светлана Ватаманюк, пострадавшая при пожаре в реанимации Косово.

"Вечная память….Ватаманюк Светлана Емельяновна 24.03.1963 г.р. работала в Косовской районной больнице в реанимации медсестрой с первого дня основания реанимации в Косово и до последнего рокового дня пожара, стаж работы в реанимации 32 года, - написала местная активистка Юлия Таринская.

Как известно, у женщині были значительные ожоги тела. Ее перевезли в ожоговый центр в Киеве, но не смогли спасти.

Напомним, пожар в реанимации больницы Косово произошел 28 декабря прошлого. Сначала погибли двое пациентов. Потом жертв стало четверо. Теперь погибших - пять.

Еще у троих людей ожоги тела 90%, 60% и 20%. Пострадавшие находятся в областной клинической больнице Ивано-Франковска.

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В Министерства здравоохранения заявили, что причиной пожара стал взрыв.

"В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших", – сказано в сообщении ведомства.

А в областной прокуратуре, по предварительным данным, это связывают с нарушением работниками больницы требований пожарной безопасности.

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