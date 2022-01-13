Пожар вспыхнул в Харьковском университете имени Каразина: студентов эвакуируют, кадры с места

Пожар в ХНУ имени Каразина / соцсети

В Харьковском национальном университете имени Каразина идет тушение пожара. На месте происшествия работает не менее восьми машин ГСЧС, в том числе одна - с автолестницей.

По предварительной информации, очаг возгорания находится в спортивном зале - именно из его окон идет дым, пишет Newsroom.

Снаружи здания уже работают спасатели с лестницами. Студентов на данный момент эвакуировали. Остальные подробности ЧП выясняются.

По информации местных Telegram-каналов, причиной возгорания стал компьютер, а пылает 6 этажей здания. Пожар в Каразина начался в небольшой комнате на втором, возле актового зала, из-за плавления проводки одного из компьютеров Когда пошёл дым из-под компьютера - студенты подошли открыть дверцу стола, из которой дым повалил ещё сильнее.

Все люди успели выбежать из помещения, а затем и вовсе на улицу. Затем, по тревоге, были эвакуированы все люди. О пострадавших не сообщается.

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