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Выгорел полностью: в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

12 января 2022, 12:34
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Люди успели самостоятельно покинуть горящее транспортное средство.

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Автобус с 8 пассажирами загорелся на ходу / ГСЧС в Днепропетровской области

ВДнепропетровской области сгорел автобус, которым добирались на работу 8 пассажиров-рабочих. Они успели вовремя выскочить из транспортного средства, никто не пострадал.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Росишка около 7:30 утра в среду, 12 января, сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар возник в моторном отсеке во время движения. Когда на место происшествия прибыли спасатели, огонь уже охватил весь салон автобуса.

Транспортное средство является собственностью одного из местных предприятий и было предназначено для перевозки рабочих.

"На момент возникновения возгорания в салоне находились 8 человек, которые самостоятельно покинули горящую машину до прибытия пожарных", – отметили в ГСЧС.

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  • Автобус с 8 пассажирами загорелся на ходу
    Автобус с 8 пассажирами загорелся на ходу ГСЧС в Днепропетровской области
  • Автобус с 8 пассажирами загорелся на ходу
    Автобус с 8 пассажирами загорелся на ходу ГСЧС в Днепропетровской области
  • Автобус с 8 пассажирами загорелся на ходу
    Автобус с 8 пассажирами загорелся на ходу ГСЧС в Днепропетровской области
Напомним, в Винницкой области произошла трагедия: во время пожара в селе Тараски погиб 7-летний мальчик. От дома, где жила многодетная семья, осталось только пожарище. Пятеро детей остались без одежды, еды и документов, их приютили соседи.

Также ранее под Киевом загорелся гостиничный комплекс с людьми. Большинство людей, которые находились в помещение, успели самостоятельно покинуть горящее здание, двоих пришлось спасать пожарным.

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