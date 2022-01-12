Выгорел полностью: в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

Люди успели самостоятельно покинуть горящее транспортное средство.
ВДнепропетровской области сгорел автобус, которым добирались на работу 8 пассажиров-рабочих. Они успели вовремя выскочить из транспортного средства, никто не пострадал.
Инцидент произошел неподалеку от поселка Росишка около 7:30 утра в среду, 12 января, сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар возник в моторном отсеке во время движения. Когда на место происшествия прибыли спасатели, огонь уже охватил весь салон автобуса.
Транспортное средство является собственностью одного из местных предприятий и было предназначено для перевозки рабочих.
"На момент возникновения возгорания в салоне находились 8 человек, которые самостоятельно покинули горящую машину до прибытия пожарных", – отметили в ГСЧС.
Также ранее под Киевом загорелся гостиничный комплекс с людьми. Большинство людей, которые находились в помещение, успели самостоятельно покинуть горящее здание, двоих пришлось спасать пожарным.
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