Пожар в COVID-реанимации на Прикарпатье: скончалась санитарка, которая зажгла заупокойную свечу

Пожар произошел вечером 28 декабря в реанимационной палате больницы на Прикарпатье / Фото facebook.com/MNSIFR

В областной больнице Ивано-Франковска скончалась 46-летняя санитарка реанимации Косовской райбольницы, где вечером 28 декабря вспыхнул масштабный пожар. Ранее врачи говорили, что состояние женщины – критически тяжелое. У нее было 90% ожогов тела.

На данный момент в медучреждении остается на лечении врач-реаниматолог, который также пострадал во время пожара. Угрозы его жизни нет, передает ТСН.

Третью пострадавшую - 59-летнюю медсестру реанимации - накануне санитарным самолетом доставили в Киевский ожоговый центр. У нее 60% ожогов тела.

Тем временем областная комиссия по чрезвычайным ситуациям уже озвучила основную версию причин пожара. Это неисправная система подачи кислорода и халатность.

"Источником загорания, по словам свидетелей, стала зажженная свеча. Ритуальная свеча над умершим реанимационного отделения", — рассказал и.о. начальника ГУ ГосЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

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Как ранее писал Главред, пожар в одной из палат интенсивной терапии Косовской райбольницы на Прикарпатье возник из-за свечи, которую зажгла сотрудница учреждения в память об умершем больном. По словам медиков, это была ныне уже погибшая санитарка.

В этот момент в палате работало пять концентраторов, поэтому воздух был перенасыщен кислородом. Из-за открытого огня от зажженной свечи и вспыхнул пожар. Огнь мгновенно охватил всю палату.

В реанимации, кроме умершего, было еще шесть больных. Троих из них эвакуировали спасатели. Один COVID-пациент был при смерти. Когда вспыхнул огонь, он умер. Еще два человека сгорели заживо.

В связи с трагедией 30 декабря на Прикарпатье объявили траур.

Напомним, 27 февраля в городе Черновцы на втором этаже 5-этажного здания Городской клинической больницы №1 в коронавирусном отделении случился пожар.

В результате трагедии погибли два человека, еще несколько - получили ожоги.

Причиной пожара в коронавирусном отделении городской больницы №1 в Черновцах является взрыв кислородного баллона, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В полиции предположили, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.

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