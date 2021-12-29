Пожар в COVID-реанимации на Прикарпатье возник из-за зажженной свечи: пациенты сгорели заживо

Названы предварительные причины пожара в Косовской райбольнице / Фото gp.gov.ua

Пожар в одной из палат интенсивной терапии Косовской райбольницы на Прикарпатье возник из-за горящей свечи, которую одна из работниц реанимации зажгла за упокой умершего больного.

В результате пожара погибли три человека, еще несколько медиков получили серьезные ожоги, передает ТСН.

Сообщается, что в реанимации работали одновременно пять кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. Из-за открытого огня от зажженной свечи и вспыхнул пожар. Огнь мгновенно охватил всю палату — медицинское оборудование, ткань.

Как сообщил главврач районной больницы, на тот момент в палате было семь больных. Троих пациентов медики успели эвакуировать. Один из пациентов умер, еще один больной был при смерти. Когда возник огонь – мужчина умер. Еще двое - сгорели заживо.

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Кроме того, в реанимации находились пять человек персонала. Трое из них пострадали, они сейчас в областной больнице. У 46-летней младшей медсестры 90% обожженного тела, состояние критически тяжелое. Она на искусственной вентиляции лёгких. По словам коллег, именно она и зажгла свечу.

Другая пострадавшая – медсестра в возрасте 59 лет. У нее 60% ожогов тела, состояние тяжелое, но стабильное. Медики рассматривают возможность ее транспортировки в Киевский ожоговый центр.

Еще один пострадавший – врач-реаниматолог. Его жизни, говорят в больнице, угрозы нет, тело обожжено на 20%.

"Врач был в сознании. Но точных обстоятельств травм он сказать не может. Потому что шок, пациент в таком состоянии, что не может предоставить информацию", — отметила врач отделения неотложных состояний областной больницы Ольга Таркевич.

Читайте такжеОбожжено 90% тела: в результате пожара в больнице на Прикарпатье пострадали три медикаВ результате пожара в больнице прорвало трубу, сейчас в нескольких отделениях нет тепла. Спасенных пациентов реанимации перевели в другие корпусы больницы. Одну пациентку переправили в Коломыю.

Как сообщал Главред, в результате взрыва в Косовской центральной районной больнице погибли четыре человека. Сначала сообщалось о двух погибших.

Как уточнила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук, один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, причиной смертельного пожара в Косовской районной больнице в Прикарпатье могло стать нарушение требований пожарной или техногенной безопасности. Ивано-Франковская областная прокуратура уже начала расследование.

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