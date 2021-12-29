Обожжено 90% тела: в результате взрыва в больнице на Прикарпатье пострадали три медика

Взрыв произошел вечером 28 декабря в реанимационной палате больницы на Прикарпатье / Фото facebook.com/MNSIFR

В ночь на 29 декабря в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы произошел взрыв с последующим пожаром. В Ивано-Франковскую областную клиническую больницу госпитализировали троих медиков, двое из них — в критическом состоянии.

Состояние 46-летней женщины – критически тяжелое. У нее 90% ожогов. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что шансы выжить у нее минимальны, передает ТСН.

Другой пострадавшей 58 лет. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи рассматривают возможность ее переправки на лечение в Киев.

И еще один пострадавший медик – мужчина. Как говорят в больнице, угрозы жизни нет. Его тело обожжено на 20%.

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Как сообщал Главред, в результате взрыва в Косовской центральной районной больнице погибли четыре человека. Сначала сообщалось о двух погибших.

Как уточнила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук, один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара.

Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. После осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 27 февраля в городе Черновцы на втором этаже 5-этажного здания Городской клинической больницы №1 в коронавирусном отделении случился пожар.

В результате трагедии погибли два человека, еще несколько - получили ожоги.

Причиной пожара в коронавирусном отделении городской больницы №1 в Черновцах является взрыв кислородного баллона, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В полиции предположили, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.

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