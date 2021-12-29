УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Обожжено 90% тела: в результате взрыва в больнице на Прикарпатье пострадали три медика

29 декабря 2021, 10:29
Прослушать новость
Остановить

Больше всего пострадали две женщины. У одной состояние критически тяжелое, шансы выжить минимальны. У второй - состояние тяжелое, но стабильное.

Взрыв произошел вечером 28 декабря в реанимационной палате больницы на Прикарпатье / Фото facebook.com/MNSIFR

В ночь на 29 декабря в палате реанимационного отделения на первом этаже Косовской центральной районной больницы произошел взрыв с последующим пожаром. В Ивано-Франковскую областную клиническую больницу госпитализировали троих медиков, двое из них — в критическом состоянии.

Состояние 46-летней женщины – критически тяжелое. У нее 90% ожогов. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что шансы выжить у нее минимальны, передает ТСН.

Другой пострадавшей 58 лет. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи рассматривают возможность ее переправки на лечение в Киев.

И еще один пострадавший медик – мужчина. Как говорят в больнице, угрозы жизни нет. Его тело обожжено на 20%.

Реклама

Как сообщал Главред, в результате взрыва в Косовской центральной районной больнице погибли четыре человека. Сначала сообщалось о двух погибших.

Как уточнила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук, один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара.

Следователи осуществляют первоочередные необходимые меры по установлению обстоятельств и причин пожара. Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. После осмотра места происшествия будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 27 февраля в городе Черновцы на втором этаже 5-этажного здания Городской клинической больницы №1 в коронавирусном отделении случился пожар.

В результате трагедии погибли два человека, еще несколько - получили ожоги.

Причиной пожара в коронавирусном отделении городской больницы №1 в Черновцах является взрыв кислородного баллона, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В полиции предположили, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.

Читайте также:

viber
новости Украины новости Ивано-Франковска больница взрыв пожар
Сейчас вы просматриваете новость «Обожжено 90% тела: в результате взрыва в больнице на Прикарпатье пострадали три медика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаленияГороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаления Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьГороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочность Вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минут Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря ПутинаАни Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина Таро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяцТаро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяц
11:20

Известный гонщик Мочанов попал в дорожный скандал в центре Киева

11:10

"Было много грусти и облегчения": Анна Кошмал рассказала про финал Сватов и как встретит Новый ГодВидео

11:00

"Или деньги - или тело обратно в морг": в Киеве сотрудники похоронного бюро требовали взятку с семьи умершего

10:45

США оставят свои корабли в Средиземном море из-за скопления войск РФ возле Украины, – СМИВидео

10:33

Подбираем правильный тональный крем: от пудры из муки и мела к микрогранулам и "второй коже" новости компании

Реклама
10:29

Обожжено 90% тела: в результате взрыва в больнице на Прикарпатье пострадали три медикаВидео

10:06

"Вареник с брынзой": Вирастюк вульгарно прокомментировал пикантное фото девушки и угодил в скандал

09:45

В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину-пешеходаВидео

09:17

"Потеря путинского триллиона": политолог объяснил, почему в Кремле боятся "адских" санкций СШАВидео

09:07

Украинцам нужно готовиться к погодной аномалии: синоптик выдал неожиданный прогноз

08:46

Украина стала ближе к вступлению в ЕС и НАТО - Кулеба

08:15

Потеря доверия и заинтересованности: каким был 2021 год для украинской дипломатиимнение

08:02

Морозы отступят, придет оттепель: синоптик уточнила, какой будет погода в Украине на Новый год 2022Видео

07:56

Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьВидео

07:15

"Посмотрим": Байден ответил, будет ли встречаться с Путиным из-за УкраиныВидео

06:50

Астрологический прогноз на январь-2022: как сложатся работа, поездки, любовные и денежные дела

06:37

В больнице на Прикарпатье прогремел взрыв: число жертв возросло до четырех

06:28

Четыре причины, почему Россия готовит наступление на Украинумнение

05:41

Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВидео

05:23

Гороскоп на январь 2022 обещает Водолеям тайный роман, возвращение бывшего любовника и смену имиджаВидео

Реклама
05:10

Когда COVID-больным стоит вызвать скорую: в Минздраве назвали перечень тревожных симптомовВидео

04:39

Как и чем чистить кухонную вытяжку в домашних условиях

04:39

Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

04:17

Дита фон Тиз уже не та: 49-летняя королева бурлеска заметно поправилась

03:53

Болят и отекают ноги - Комаровский назвал причины и способы решения

03:25

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменитсяВидео

02:34

Украинская блогерша взволновала "горячими" кадрами после родов

02:23

Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели

02:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогиеВидео

01:45

Диетолог объяснила, кому категорически нельзя есть морковь

01:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причинаВидео

01:22

9 самых громких разводов знаменитостей в 2021 годуВидео

00:51

Приметы на 29 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

Делаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавитьсяВидео

28 декабря, вторник
23:59

В Ивано-Франковской области взорвалась больница, есть жертвы

23:42

Приносят удачу и богатство: названы три самых денежных дня неделиВидео

23:35

Вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВидео

22:56

На Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную и бросил ее умиратьВидео

22:38

Кому нельзя есть красную икру и чем опасна для организмаВидео

22:27

Киевлянка два дня бродила на морозе возле дома и потеряла память

Реклама
22:05

Зеленский ввел санкции против двух новых телеканаловВидео

21:50

В России разразились резким ультиматумом к НАТО и назвали план на переговорыВидео

21:44

Часть страны завалит снегом: украинцев предупредили об опасностиВидео

21:41

Страшный пожар под Тернополем: горит склад хлебокомбината

21:20

Melovin рассказал о бывшем возлюбленном, с которым был в отношениях 6 летВидео

21:17

Вся Украина станет "желтой": названа датаВидео

20:34

50-70 тыс евро за ребенка: копы разоблачили преступную схему торговли людьмиВидео

20:25

В Раде предложили сделать воинский учет для женщин добровольнымВидео

20:01

Учился ездить на "автомате" – управлять "механикой" нельзя: в Украине будут выдавать новые праваВидео

20:00

Цены на газ и отопление для населения: повышение уже неизбежно

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять