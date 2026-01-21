Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"

Певица раскрыла, когда познакомилась с шантажистом, который слил ее провокационное видео.

Елена Тополя шантаж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Елена Тополя ответила на упреки об изменах в браке

Почему она готова обратиться в суд

Украинская певица Елена Тополя, которая недавно попала в скандал из-за слива ее провокационного видео и шантажа, решила ответить на неправдивую информацию, которую о ней распространяли в сети. На странице в Instagram артистка рассказала, изменяла ли она Тарасу Тополе, и когда познакомилась с парнем, который оказался шантажистом.

Елена полностью опровергла информацию о том, что имела длительные отношения со злоумышленником во время брака. Более того, она раскрыла, что познакомилась с парнем уже после того, как подала документы на развод.

"Хочу сказать от себя, добавить, что познакомилась с парнем я, только познакомилась, через неделю после подачи документов в суд о расторжении брака", — акцентировала певица.

Елена Тополя про измены / фото: instagram.com, Елена Тополя

Также Тополя пригрозила судом СМИ, которые распространяли неподтвержденные слухи, порочащие ее репутацию, а также лицам, которые публиковали слитое видео. Артистка уверена, что такие действия не должны остаться безнаказанными.

"Все СМИ зафиксированы, на всех будет написано заявление, если вы сейчас не прекратите и не удалите этот идиотизм... Зафиксированы все, кто сливал видео, подписывал, играл этим, кому было весело. Также все зафиксированы, до всех дойдем", — сказала Елена.

Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

Певица подчеркнула, что по закону ей гарантировано право на частную жизнь, и попросила уважать это, ведь она не сделала ничего плохого.

"Я ничего не нарушала, ничего плохого не сделала и считаю, что абсолютно имею право на свою личную жизнь", — подытожила Тополя.

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

