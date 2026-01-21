Золотая малина: названы фильмы-претенденты на 'анти Оскар'

Победители премии будут объявлены накануне вручения настоящего "Оскара".

https://glavred.info/movies/zolotaya-malina-nazvany-filmy-pretendenty-na-antioskar-10734317.html Ссылка скопирована

Объявлены лауреаты "Золотой малины" / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

Какие фильмы попали в списки

Какие актеры номинированы

На церемонии вручения премии "Золотая малина" объявлены номинанты 46-й премии. Лидируют игровой фильм "Белоснежка" и "Война миров" с участием Айс Кьюб, получившие по шесть номинаций каждый.

Как пишет Variety, наряду с "Белоснежкой" и "Войной миров", на этой пародийной церемонии награждения, участники которой ежегодно отмечают, какие фильмы они считают худшими.

видео дня

Худший фильм

В номинацию "Худший фильм" были выдвинуты "Электрическое государство", "Поторопись завтра" и "Звёздный путь: Секция 31".

Худший актер

В актёрских категориях Абель "The Weeknd" Тесфайе номинирован на звание худшего актёра за роль вымышленной версии самого себя в фильме "Поторопись завтра", который в общей сложности получил пять номинаций на премию "Золотая малина". Певец и автор песен будет соревноваться с Дэйвом Батистой ("В потерянных землях"), Айс Кьюбом ("Война миров"), Скоттом Иствудом ("Аларум") и Джаредом Лето ("Трон: Арес") за эту (не)почётную награду.

Мила Йовович - одна из номинанток/ Скриншот YouTube

Худшая актриса

Между тем, в число номинантов на худшую женскую роль вошли Ариана ДеБоз ("Любовь причиняет боль"), Милла Йовович ("В потерянных землях"), Натали Портман ("Источник молодости"), Ребел Уилсон ("Трудная невеста") и Мишель Йео ("Звездный путь: Секция 31").

Натали Портман - одна из номинаток/ Скриншот YouTube

Худший экранный дуэт

Еще одна примечательная категория — худший экранный дуэт, среди номинантов на который — семь гномов из игрового фильма "Белоснежка"; Джеймс Корден и Рианна в "Смурфиках" 2025 года; Айс Кьюб и его камера Zoom в "Войне миров"; Роберт Де Ниро в роли Фрэнка и Вито в "Ночах Альто"; и The Weeknd и "его колоссальное эго" в "Поторопись завтра".

Вас также может заинтересоать:

Что такое "Золотая малина" "Золотая малина" - это пародийная премия, члены которой ежегодно отмечают, какие фильмы они считают худшими. Вручение "наград" за сомнительные достижения в мире кино состоится накануне церемонии "Оскара". В этом году лауреатов объявят 14 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред