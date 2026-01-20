Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"

Вышла первая серия сериала "Рыцарь семи королевств".

"Рыцарь семи королевств" - премьера / коллаж: Главред, фото: imdb.com

О чем сериал "Рыцарь семи королевств"

Реакция создателя мира "Игры престолов" Джорджа Мартина на сериал

Состоялась премьера нового сериала во вселенной "Игры престолов" — "Рыцарь семи королевств". Спин-офф рассказывает историю благородного рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга, описанную Джорджем Мартином в цикле новелл "Tales of Dunk and Egg". Главред объясняет, почему этот сериал так ждали зрители.

"Рыцарь семи королевств" — сюжет

В отличие от популярных сериалов "Игра престолов" и "Дом дракона", проект сосредоточился не на политических интригах и масштабных сражениях, а на личной истории благородного рыцаря-бродяги Дункана Высокого (Данка). Как сообщает IMDb, сериал "Рыцарь семи королевств" рассказывает о странствиях сира Дункана Высокого — честного, но неопытного рыцаря, и его юного оруженосца Эгга за столетие до событий "Игры престолов". На фоне Вестероса, которым все еще правит династия Таргариенов, герои путешествуют по королевствам, сталкиваются с рыцарскими турнирами, придворными интригами и жестокой реальностью феодального мира.

Рыцарь семи королевств - герои / фото: imdb.com

Кто сыграл главные роли в "Рыцаре семи королевств"

Акцент в актерском составе долгожданного спин-оффа "Игры престолов" сделан на свежих лицах и британской харизме. Роль рослого и честного Данка, сира Дункана Высокого, досталась 29-летнему ирландцу Питеру Клаффи, который ранее успел заявить о себе в комедийном сериале Apple TV+ "Заговор сестер Гарви" (Bad Sisters) и проекте "Крушение" (Wreck). Его верного спутника, маленького Эгга, сыграл 11-летний Декстер Солл Анселл, уже знакомый зрителям по роли молодого Кориолана Сноу в приквеле "Голодных игр" — "Баллада о змеях и певчих птицах". Компанию им составили такие опытные актеры, как Финн Беннетт, Берти Карвел, Дэниэл Ингс и Сэм Спруэлл.

Рыцарь семи королевств - актерский состав / фото: imdb.com

Как на сериал "Рыцарь семи королевств" отреагировал Джордж Мартин

Создатель вселенной "Игры престолов" лично посмотрел сериал и высказал свое мнение о нем. Писатель остался в восторге и назвал проект "адаптацией здорового человека", сообщает Collider. В своем блоге Мартин подчеркнул, что сериал идеально передает дух его произведений, что прозвучало как тонкий укол в сторону второго сезона "Дома дракона". Автор не поскупился на комплименты в адрес актерского состава, особенно выделив химию между Питером Клаффи и Декстером Соллом Анселлом, отметив, что они убедительно воплотили его любимых персонажей.

О платформе: HBO max HBO max - американский ведущий подписной сервис потоковой передачи видео по требованию поверх сети за подпиской, сообщает Википедия. Предлагая исключительный доступ к контенту из библиотек Warner Bros. Discovery (WBD) платформа является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом потокового видео по запросу в мире, имея совокупно более 122 миллионов подписчиков.

