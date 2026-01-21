Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

Принц Гарри на эмоциях заговорил о жизни своей супруги Меган Маркл.

https://glavred.info/starnews/rydayushchiy-princ-garri-zayavil-chto-zhizn-markl-prevratilas-v-neschaste-10734284.html Ссылка скопирована

Принц Гарри и Меган Маркл переживают непростые времена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

От чего расплакался принц Гарри

Что он говорил о своей жене

41-летний принц Гарри около двух с половиной часов отвечал на вопросы адвоката ANL, после чего его адвокат Дэвид Шерборн спросил его о том, какие чувства у него вызвало это разбирательство.

Герцог, одетый в синий костюм и полосатый галстук, сказал: "Это в корне неправильно — снова подвергать нас этому, когда все, чего мы хотели, — это извинений и ответственности. Это ужасный опыт".

видео дня

С эмоциональным тоном, казалось, на грани слез, он продолжил: "Они продолжают преследовать меня, они превратили жизнь моей жены в сплошное страдание, милорд".

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих детей / фото: instagram.com, Меган Маркл

Выходя из зала суда, он продолжал выглядеть расстроенным, всхлипывая, когда выходил за дверь.

Гарри сказал, что дело против ANL ощущается как "повторяющийся травмирующий опыт" и "повтор прошлого", добавив: "Я никогда не верил, что моя жизнь может быть использована этими людьми в коммерческих целях".

Позже он добавил, что "утверждение о том, что у меня нет никаких прав на частную жизнь, отвратительно".

Герцог входит в группу известных истцов, в которую также входят сэр Элтон Джон и его муж Дэвид Фёрниш, общественный деятель баронесса Дорин Лоуренс, политик сэр Саймон Хьюз, а также актрисы Сэди Фрост и Лиз Херли. Они подали иск против Associated Newspapers Limited (ANL) по обвинениям в незаконном сборе информации.

Меган и Гарри со своими детьми / Фото Instagram/meghan

Это включает в себя утверждения о том, что информация для статей была получена путем осуществления или заказа незаконных действий, таких как прослушивание телефонных разговоров и "подделка" частных записей. ANL категорически отрицает какие-либо правонарушения и защищается от исков.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинский общественный деятель и волонтер Сергей Притула рассказал о разговоре, который состоялся между ним и комиком Андреем Молочным после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее также украинская актриса Ольга Сумская получила волну хейта в соцсети Threads из-за своего предложения, связанного с отключениями электроэнергии. Комментаторы припомнили артистке, что ее родная дочь живет в Москве.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред