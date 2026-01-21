Брак голливудской украинки Милы Кунис с Эштоном Кутчером трещит по швам - СМИ

Новое увлечение Кутчера сделало его отстраненным от семьи.

Мила Кунис и Эштон Кутчер - почему у актеров проблемы в браке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году, и долгое время считались одной из самых крепких пар западного шоу-бизнеса. Тем не менее в их отношениях наметился серьезный разлом.

Как сообщают инсайдеры изданию Radar Online, партнеры начали сильно отдаляться друг от друга. Причиной тому - новые увлечения Кутчера. Он якобы утратил интерес и Голливуду и прежнему кругу общения - все свободное время он тратит на бизнес и деловые контакты. Он по-прежнему снимается, но личное время актер не тратит на семью. Из-за этого Мила чувствует себя покинутой.

"Он сосредоточен на мире технологий, он как бы потерял интерес к Голливуду и, что еще хуже, к большинству своих друзей. Это люди, которых они знают много лет, и вдруг у Эштона нет для них времени. Вся его энергия уходит на эти инвестиции и на поддержание дружеских отношений с этими бизнесменами. Он постоянно на встречах и входит во все эти советы директоров. Между этим и несколькими голливудскими проектами, которые он берет на себя, у него нет времени на общение вне работы", - говорит информатор.

Слухи о проблемах в семье пара не комментирует - Кунис и Кутчер и прежде были крайне сдержаны в том, что касается их семьи. Пара не показывает своих детей, Уайетт Изабель (2014) и Дмитрия Портвуда (2016), и держит их как можно дальше от общественного внимания.

Мила Кунис и Эштон Кутчер - почему у актеров проблемы в браке / ua.depositphotos.com

