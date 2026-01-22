Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянина

Украинский заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь получил бронь от театра, а в 2025 году.

https://glavred.info/starnews/zvezdy-nacionalnoy-opery-ukrainy-oskandalilis-vystupleniem-v-balete-rossiyanina-10734398.html Ссылка скопирована

Украинские танцоры выехали в Европу, чтобы станцевать в балете россиянина / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/kryvokonsergii

Кратко:

Что известно о выступлении артистов

Что сказали в Минкульте Украины

Прима-балерина Национальной оперы Украины Наталья Мацак и ее партнер премьер Сергей Кривоконь, выступили за границей в балете "Лебединое озеро", срежиссированном российским танцовщиком Львом Ивановым.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила балерина Виктория Зварич. Она также поделилась видео выступления украинских танцоров.

видео дня

По словам Виктории Зварич, украинский заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь получил бронь от театра, а в 2025 году – звание заслуженного артиста и разрешение на выезд за границу.

Прима-балерина Наталья Мацак / Фото Википедии

"И едет исполнять "Лебединое озеро" композитора чайковского – символ имперской русской культурной машины. И делает это не сам, а вместе с примой Национальной оперы Украины, народной артисткой – Наталией Мацак. Действующие премьер и прима Национальной оперы Украины выезжают за границу и распространяют культурный продукт страны-агрессора. В момент, когда Украина переживает самый сложный период.", - пишет она.

Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Зварич добавляет, что в Украине нет прямого юридического запрета на имполнение Чайковского. "Но существует четкая государственная рекомендация не использовать русский имперский культурный материал. И эта рекомендация – не закон.Она об ответственности, этике и моральном выборе", - добавляет балерина.

Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Как пишет Украинская правда, Виктория Зварич от коллег, с которыми коммуникировала прима-балерина, выяснила, что Наталья опровергает то, что она выступала в "Лебедином озере" и подчеркивает, что в видео использован искусственный интеллект.

Между тем, в Министерстве культуры подтвердили, что артисты выступали и распространяли культурный русский продукт во время отпуска. Что является нарушением общей принципиальной позиции артистов Национальной оперы Украины - исключения из текущего репертуара произведений российских композиторов, которой они неукоснительно придерживаются от 24 февраля 2022 года и далее, в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации".

"В условиях полномасштабной агрессии России против Украины участие украинских артистов в спектаклях и показах российских композиторов недопустимо. Украинские коллективы и большинство артистов отказались от исполнения музыки российских композиторов, постановок произведений российских писателей, какого-либо сотрудничества с представителями страны-агрессора", - сказано в сообщении ведомства.

Минкульт вместе с Национальной оперой изучают ситуацию в рамках действующего законодательства и трудовых отношений, а также готовят соответствующие решения, о которых сообщат впоследствии.

Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Наталья и Сергей выступали в спектакле "Лебединое озеро" из United European Ballet (Colossart Production). Срежиссировал спектакль русский хореограф Лев Иванов. Впрочем, отсутствует какая-либо информация о выступающих.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известный украинский режиссер Алексей Комаровский высказался в поддержку Наталки Денисенко и раскрыл, как ее изменил развод с мужем Андреем Фединчиком.

Также бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала, как поддерживает общение с бывшим супругом и как собирается делить их общее имущество. Официально пара еще не разведена — суд пока не состоялся.

Вас также может заинтересовать:

Национальная опера Украины Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко — крупнейший музыкальный театр Украины, расположенный в Киеве. Здание оперного театра, возведённое в 1901 году, по проекту архитектора Виктора Шрётера, находится в центре города. Творческий коллектив театра включает в себя оперную и балетную труппы, симфонический и сценический оркестр, хор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред