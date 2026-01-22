Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянина

Алена Кюпели
22 января 2026, 06:35
49
Украинский заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь получил бронь от театра, а в 2025 году.
Украинские танцоры выехали в Европу, чтобы станцевать в балете россиянина
Украинские танцоры выехали в Европу, чтобы станцевать в балете россиянина / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/kryvokonsergii

Кратко:

  • Что известно о выступлении артистов
  • Что сказали в Минкульте Украины

Прима-балерина Национальной оперы Украины Наталья Мацак и ее партнер премьер Сергей Кривоконь, выступили за границей в балете "Лебединое озеро", срежиссированном российским танцовщиком Львом Ивановым.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила балерина Виктория Зварич. Она также поделилась видео выступления украинских танцоров.

видео дня

По словам Виктории Зварич, украинский заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь получил бронь от театра, а в 2025 году – звание заслуженного артиста и разрешение на выезд за границу.

Прима-балерина Наталья Мацак
Прима-балерина Наталья Мацак / Фото Википедии

"И едет исполнять "Лебединое озеро" композитора чайковского – символ имперской русской культурной машины. И делает это не сам, а вместе с примой Национальной оперы Украины, народной артисткой – Наталией Мацак. Действующие премьер и прима Национальной оперы Украины выезжают за границу и распространяют культурный продукт страны-агрессора. В момент, когда Украина переживает самый сложный период.", - пишет она.

Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина
Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Зварич добавляет, что в Украине нет прямого юридического запрета на имполнение Чайковского. "Но существует четкая государственная рекомендация не использовать русский имперский культурный материал. И эта рекомендация – не закон.Она об ответственности, этике и моральном выборе", - добавляет балерина.

Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина
Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Как пишет Украинская правда, Виктория Зварич от коллег, с которыми коммуникировала прима-балерина, выяснила, что Наталья опровергает то, что она выступала в "Лебедином озере" и подчеркивает, что в видео использован искусственный интеллект.

Между тем, в Министерстве культуры подтвердили, что артисты выступали и распространяли культурный русский продукт во время отпуска. Что является нарушением общей принципиальной позиции артистов Национальной оперы Украины - исключения из текущего репертуара произведений российских композиторов, которой они неукоснительно придерживаются от 24 февраля 2022 года и далее, в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации".

"В условиях полномасштабной агрессии России против Украины участие украинских артистов в спектаклях и показах российских композиторов недопустимо. Украинские коллективы и большинство артистов отказались от исполнения музыки российских композиторов, постановок произведений российских писателей, какого-либо сотрудничества с представителями страны-агрессора", - сказано в сообщении ведомства.

Минкульт вместе с Национальной оперой изучают ситуацию в рамках действующего законодательства и трудовых отношений, а также готовят соответствующие решения, о которых сообщат впоследствии.

Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина
Мацак и Кривоконь выступили в балете россиянина / Фото Instagram/natalia_matsak, kryvokonsergii

Наталья и Сергей выступали в спектакле "Лебединое озеро" из United European Ballet (Colossart Production). Срежиссировал спектакль русский хореограф Лев Иванов. Впрочем, отсутствует какая-либо информация о выступающих.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известный украинский режиссер Алексей Комаровский высказался в поддержку Наталки Денисенко и раскрыл, как ее изменил развод с мужем Андреем Фединчиком.

Также бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала, как поддерживает общение с бывшим супругом и как собирается делить их общее имущество. Официально пара еще не разведена — суд пока не состоялся.

Вас также может заинтересовать:

Национальная опера Украины

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко — крупнейший музыкальный театр Украины, расположенный в Киеве. Здание оперного театра, возведённое в 1901 году, по проекту архитектора Виктора Шрётера, находится в центре города.

Творческий коллектив театра включает в себя оперную и балетную труппы, симфонический и сценический оркестр, хор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:48Украина
"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

01:47Фронт
Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

Последние новости

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

Реклама
01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шарыВидео

Реклама
20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

Реклама
17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

17:13

Брак голливудской украинки Милы Кунис с Эштоном Кутчером трещит по швам - СМИ

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"Видео

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять