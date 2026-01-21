Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

Борис Барский "засветил" раритетный снимок.

Борис Барский сейчас - актер показал фото с Бузько и Делиевым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/BarskiyBoris

Вкратце:

Борис Барский показал фото с коллегами по "Маски-Шоу"

В комментариях артиста благодарят за хорошее настроение

Украинский актер, поэт и комик Борис Барский побаловал поклонников комик-шоу "Маски" ностальгическим фото. В своем блоге в Facebook артист показал фото с коллегами по труппе из личного архива.

"Маски" существуют с 1984 года, и с тех же пор длится сотрудничество Барского с актерами Георгием Делиевым и Натальей Бузько. Четыре декады талантливые комики поднимают зрителям настроение искрометными скетчами и зарисовками.

видео дня

Борис Владимирович показал снимок с Делиевым и Бузько - трио позирует на залитом солнцем мостике. Сам снимок Барский оставил без комментария, зато его подписчики постарались на славу - благодарят актеров радостные минуты, которые принес им талант "Масок".

Борис Барский сейчас - актер показал фото с Бузько и Делиевым / фото: facebook.com/BarskiyBoris

Реакция Сети на фото Барского, Бузько и Делиева / фото: facebook.com/BarskiyBoris

Реакция Сети на фото Барского, Бузько и Делиева / фото: facebook.com/BarskiyBoris

О персоне: Борис Барский Борис Барский - советский и украинский режиссер, актер, поэт. Участник комик-труппы "Маски". Режиссер и директор одесского театра "Маски". Народный артист Украины (2009), сообщает Википедия.

