Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

- Борис Барский показал фото с коллегами по "Маски-Шоу"
- В комментариях артиста благодарят за хорошее настроение
Украинский актер, поэт и комик Борис Барский побаловал поклонников комик-шоу "Маски" ностальгическим фото. В своем блоге в Facebook артист показал фото с коллегами по труппе из личного архива.
"Маски" существуют с 1984 года, и с тех же пор длится сотрудничество Барского с актерами Георгием Делиевым и Натальей Бузько. Четыре декады талантливые комики поднимают зрителям настроение искрометными скетчами и зарисовками.
Борис Владимирович показал снимок с Делиевым и Бузько - трио позирует на залитом солнцем мостике. Сам снимок Барский оставил без комментария, зато его подписчики постарались на славу - благодарят актеров радостные минуты, которые принес им талант "Масок".
О персоне: Борис Барский
Борис Барский - советский и украинский режиссер, актер, поэт. Участник комик-труппы "Маски". Режиссер и директор одесского театра "Маски". Народный артист Украины (2009), сообщает Википедия.
