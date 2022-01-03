Под Киевом загорелся гостиничный комплекс с людьми

В Вышгороде под Киевом загорелся гостиничный комплекс / ГСЧС в Киевской области

В Вышгороде под Киевом вспыхнул пожар в 4-этажном гостиничном комплексе с мансардой.

Пожарные получили вызов в 07:12, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Огонь вспыхнул на крыше здания. Когда на место прибыли спасатели, пожар охватил мансардный этаж, он быстро раскинулся на площадь 800 квадратных метров.

Большинство людей, которые находились в помещение, успели самостоятельно покинуть горящее здание. Двух человек пришлось спасать пожарным.

В 10:10 пожар удалось локализовать, а в 11:40 – полностью потушить. Для борьбы с огнем привлекли 11 единиц техники и 40 спасателей. При этом местным огнеборцам помогали их коллеги из Новых Петровцев, Димера, Вишневого, Броваров, Пирнового, Сухолучья и Гостомеля.

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Что стало причиной пожара

В полиции отмечают, что пожар мог возникнуть из-за неисправной электросети.

"На место происшествия сразу прибыли сотрудники отдела реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Вышгородского РУП. По предварительной информации, пожар возник в результате неисправности электросети в одном из номеров", – отмечают в полиции Киевской области.

Правоохранители работают над тем, чтобы установить причины и обстоятельства пожара, в частности, опрашивают свидетелей.

Напомним, в Винницкой области 22 декабря произошла пожар в шестиэтажном отеле на территории комплекса отдыха, где на тот момент находилась более полусотни детей-спортсменов.

В результате пожара погиб один человек – 19-летняя работница заведения. Девушка, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна. 24 декабря стало известно, что в больнице скончался 43-летний мужчина, который так же выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Еще одна 19-летняя потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также ранее в жилом доме на Прикарпатье прогремел мощный взрыв. В результате взрыва пострадал 60-летний владелец дома.

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