Смертельный пожар в Киеве: мужчина выпрыгнул с 7 этажа, спасаясь от огня

Смертельный пожар в Киеве / kyiv.dsns.gov.ua

В ночь на воскресенье, 9 января, в Киеве произошел смертельный пожар в многоэтажке на улице Братиславской в Деснянском районе.

Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.

Отмечается, что спасатели получили вызов о пожаре в 03:59. Жители дома самостоятельно приступили к эвакуации до прибытия спасателей. Пожар на площади 15 квадратных метров был ликвидирован в 05:11.

Подробности смертельного пожара

Спасатели сообщили, что во время тушения пожара на улице возле дома обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, человек выпал из горящей квартиры.

/ kyiv.dsns.gov.ua

В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, были закопчены стены и потолок квартиры. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями.

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/ kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области, в городе Вишневое, в одной из квартир под ванной застрял пожилой мужчина.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, в связи с этим, на помощь ему приехал экипаж спасателей. После освобождения пожилого мужчину передали медикам.

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