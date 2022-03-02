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Уничтоженной техники оккупанта становится все больше - губернатор Чернигова

2 марта 2022, 10:18

Все военные администрации работают в привычном режиме. Инфраструктура также.

В Чернигове уничтожают технику российских оккупантов

Чернигов находится под контролем Украины. Об этом заявил глава ОГА Вячеслав Чаус.

В своем видеообращении он рассказал, что ситуация контролируемая и Черниговщина максимально включилась в движение сопротивления.

Читайте такжеРоссийские оккупанты разбомбили здания Нацполиции и СБУ в Харькове, горит университет Каразина"У нас есть сожженная техника РФ. Ее становится все больше с каждой минутой. Этой ночью у них (оккупантов - ред.) тоже пылало", - заявил Чаус.

По его словам, все военные администрации работают в привычном режиме. Инфраструктура также. Решается вопрос о гуманитарной помощи для районов, где дислоцировались российские войска.

"Настрой боевой. А фашистам, которые зашли на нашу территорию, я хочу сказать: "Мы вас будем убивать и очень жестко", - заключил Чаус.

Напомним, накануне сообщалось, что выезды из Чернигова заминированы. Губернатор призвал не покидать регион. При этом губернатор сообщил, что некоторым руководителям предприятий начали поступать звонки от якобы представителей ВСУ от предоставления помощи - навести понтон, дать координаты, помочь техникой.

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