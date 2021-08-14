"Уничтожитель Крымского моста": в Украине показали новую РЛС

РЛС Минерал-У проходит испытания/ defence-ua.com

В Украине проходит завершающая фаза испытаний загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) Минерал-У.

После этого планируется поставка новой РЛС в Вооруженные силы Украины, пишет Defense Express.

"Сейчас РЛС, смонтированные на новом для военных шасси Tatra T815 8х8, проходят последнюю проверку перед их передачей Вооруженным силам Украины в рамках выполнения государственного оборонного заказа", — говорится в публикации.

Там же отмечается, что Минерал-У "способен не только обнаруживать вражеские объекты различного типа, но и обеспечивать целеуказание ударного оружия (например, противокорабельных ракет)".

В частности, РЛС способен работать вместе с ракетным комплексом ЖК-360МЦ Нептун.

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Добавим, что новую украинскую ракету росСМИ уже окрестили "уничтожителем российского Крымского моста".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса Нептун сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, в Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.