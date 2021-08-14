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"Уничтожитель Крымского моста": в Украине показали новую РЛС

14 августа 2021, 10:50
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РЛС поступит в Вооруженные силы в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

минерал-у
РЛС Минерал-У проходит испытания/ defence-ua.com

В Украине проходит завершающая фаза испытаний загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) Минерал-У.

После этого планируется поставка новой РЛС в Вооруженные силы Украины, пишет Defense Express.

"Сейчас РЛС, смонтированные на новом для военных шасси Tatra T815 8х8, проходят последнюю проверку перед их передачей Вооруженным силам Украины в рамках выполнения государственного оборонного заказа", — говорится в публикации.

Там же отмечается, что Минерал-У "способен не только обнаруживать вражеские объекты различного типа, но и обеспечивать целеуказание ударного оружия (например, противокорабельных ракет)".

В частности, РЛС способен работать вместе с ракетным комплексом ЖК-360МЦ Нептун.

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/ Скриншот

Добавим, что новую украинскую ракету росСМИ уже окрестили "уничтожителем российского Крымского моста".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса Нептун сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, в Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.

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