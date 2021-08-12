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В аннексированном Крыму затопило трассу, которая ведет к Керченскому мосту

12 августа 2021, 22:36

Местные "власти" объяснили подтопление "обильными осадками". На данный момент объезд организовали по направлению села Ленино - село Ильичева.

В Крыму затопило трассу Таврида / ТАСС

В четверг, 12 августа, в аннексированном Крыму подтопило трассу Таврида, которая ведет к Крымского мосту - движение затруднено, был организован объезд, сообщает Крым.Реалии.

Местные "власти" объяснили подтопление "обильными осадками". На данный момент объезд организовали по направлению села Ленино - село Ильичева.

Так называемые "власти" Крыма объявили штормовое предупреждение на полуострове на два дня - 13 и 14 августа из-за прогноза об ухудшении погодных условий.

Отметим, что так называемая трасса Таврида идет от "крымского моста" на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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