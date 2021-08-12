В Украину придет неожиданное резкое похолодание

Погода в Украине будет опасной / goodfon.ru

Погода в Украине в пятницу 13 августа, ожидается достаточно прохладной. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится на несколько градусов во всех областях страны.

На востоке страны ожидаются кратковременные дожди и грозы в Днепре, Луганской и Донецкой областях. В остальных городах без существенных осадков, возможен сильный ветер и облачность. Ночью в регионе от +13 до +17 градусов, днем ожидается от +25 до +27 градусов.

На юге Украины будет сухо и солнечно, ветер усилится до штормовых значений. Ночью в регионе ожидается от +16 до +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов. В Крыму возможна гроза и сильный ветер, ночью +18 +20 градусов, днем до +25 +27 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, но ожидается снижение температуры и сильный ветер. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

В западной части Украины синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха ночью до +10 +13 градусов. Сильный ветер. Температура воздуха от +23 до +26 градусов.

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В центре страны осадки не прогнозируются, ожидается облачная погода и сильный ветер. Ночью от +12 до +15 градусов, днем до +25 +27 градусов.

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В Киеве 13 августа без существенных осадков, ветер северо-западный, до 12 м/с. Ночью в столице от +13 до +15 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

Похолодание в Украине продлится несколько дней, а на следующей неделе снова вернется жаркая погода.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.