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В Украину ворвется антициклон Elfi: синоптики предупредили об опасности

11 августа 2021, 16:22
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Антициклон Elfi принесет невероятно жаркую и сухую погоду.

Погода
Погода в Украине на 12 августа / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни изменится из-за антициклона. По прогнозу синоптиков антициклон Elfi принесет жаркую и сухую погоду, но могут быть локальные ливни и грозы.

Согласно прогнозу Наталки Диденко, остатки атмосферного фронта в четверг, 12 августа, могут локально полить и погреметь в восточных областях, на Запорожье и в Крыму. Осадки будут неравномерные и выпадать местами.

Синоптик также предупредила о порывистом северо-западном ветре, который может разгоняться до сильного.

12 августа ожидаются теплые, но не жаркие +25 +29 градусов, до +30 воздух может прогреться на востоке и юге.

Наталка Диденко предупредила, что уже через неделю в Украину вернется сумасшедшая жара - до +35 +37 градусов.

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"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Киеве на 12 августа также обещает порадовать. Будет не сильно жаркая погода, обещают синоптики.

Читайте такжеСнег и заморозки в октябре: какой будет погода осенью в Украине

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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