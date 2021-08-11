В Украину ворвется антициклон Elfi: синоптики предупредили об опасности

Антициклон Elfi принесет невероятно жаркую и сухую погоду.
Погода в Украине в ближайшие дни изменится из-за антициклона. По прогнозу синоптиков антициклон Elfi принесет жаркую и сухую погоду, но могут быть локальные ливни и грозы.
Согласно прогнозу Наталки Диденко, остатки атмосферного фронта в четверг, 12 августа, могут локально полить и погреметь в восточных областях, на Запорожье и в Крыму. Осадки будут неравномерные и выпадать местами.
Синоптик также предупредила о порывистом северо-западном ветре, который может разгоняться до сильного.
12 августа ожидаются теплые, но не жаркие +25 +29 градусов, до +30 воздух может прогреться на востоке и юге.
Наталка Диденко предупредила, что уже через неделю в Украину вернется сумасшедшая жара - до +35 +37 градусов.
"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Укргидрометцентра.
Погода в Киеве на 12 августа также обещает порадовать. Будет не сильно жаркая погода, обещают синоптики.
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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.
Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.
Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.