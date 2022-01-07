В Бердянске на Новый год одноклассницы избили школьницу на камеру / УНИАН

В Бердянске 1 января в компании подростков одна из девушек избила 15-летнюю школьницу, а издевательства сняла на видео.Об этом сообщили представители пресс-службы Бердянского районного отдела полиции Главка Нацполиции по Запорожской области.

О произошедшем рассказала правоохранителям сама потерпевшая. По словам школьницы, когда 1 января она находилась в компании знакомых подростков, то одна из присутствующих девушек напала на нее и стала избивать.

"К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия", ‒ рассказали в полиции.

Правоохранители предварительно квалифицировали событие по статье 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по данному факту были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

15-летнюю потерпевшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы зафиксировать следы побоев.

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"В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личность нарушительницы, которая наносила удары и свидетели происшествия", ‒ заявили полицейские.

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Напомним, ранее в одной из школ Кривого Рога школьницы на камеры жестоко и с матерными оскорблениями избили свою сверстницу.

На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед своими обидчицами на коленях и терпит матерные оскорбления. Когда же попыталась ответить, то ее повалили на землю и избили.