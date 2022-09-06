В Бердянске взорвали автомобиль местного гауляйтера, началась стрельба

Автомобиль "коменданта" выгорел до тла, а его госпитализировали в больницу.
Во временно оккупированном Бердянске был взорван автомобиль "коменданта" города, затем произошла перестрелка.
Как сообщают "власти региона", как минимум 1 человек в больнице. Тем временем Telegram-каналы пишут, что раненый при взрыве машины в центре Бердянска комендант города Артем Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.
Также в сети опубликовали кадры с места инцидента, на которых видно, что автомобиль "коменданта" выгорел до тла.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мариуполь (Донецкая область) неизвестные партизаны совершили попытку покушения на жизнь гауляйтера и прихвостня оккупантов Константина Иващенко.
Также сообщалось, что стали известны подробности покушения украинских партизан на гауляйтера Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. После подрыва он не уехали из города, однако оккупанты сняли с него охрану.
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