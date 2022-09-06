В Бердянске взорвали автомобиль местного гауляйтера, началась стрельба

В Бердянске взорван автомобиль местного гауляйтера / соцсети

Во временно оккупированном Бердянске был взорван автомобиль "коменданта" города, затем произошла перестрелка.

Как сообщают "власти региона", как минимум 1 человек в больнице. Тем временем Telegram-каналы пишут, что раненый при взрыве машины в центре Бердянска комендант города Артем Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

Также в сети опубликовали кадры с места инцидента, на которых видно, что автомобиль "коменданта" выгорел до тла.

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Взорванное авто / соцсети

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мариуполь (Донецкая область) неизвестные партизаны совершили попытку покушения на жизнь гауляйтера и прихвостня оккупантов Константина Иващенко.

Также сообщалось, что стали известны подробности покушения украинских партизан на гауляйтера Энергодара Запорожской области Андрея Шевчика. После подрыва он не уехали из города, однако оккупанты сняли с него охрану.

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