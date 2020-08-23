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В центре Киева схватили стрелка из "ДНР"

23 августа 2020, 15:01

На станции метро поймали мужчину с удостоверением "народного ополченца Донбасса".

Сергей Писарев задержан в Киеве / Нацполиция

В воскресенье, 23 августа, в центре Киева схватили боевика "ДНР". Полицейские столичной подземки на станции метро "Майдан Незалежности" задержали мужчину, у которого в ходе поверхностного осмотра нашли "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".

Об этом сообщили в Нацполиции.

"23 августа полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Незалежности" обратили внимание на мужчину, который вел себя странно. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев со временно оккупированной территории.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики". В частности, у него был "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса", - сказано в сообщении правоохранителей.

В ведомстве уточнили, что задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

В изъятых документах указано, что боевика зовут Сергей Писарев и он является стрелком незаконного вооруженного формирования.

Читайте такжеБоевики "ДНР" жестко запугивают желающих получать образование в УкраинеНапомним, ранее снайпер боевиков группировки "ЛНР", который недавно сдался украинским военным, заявил ‒ оккупанты-россияне сформировали заградительные отряды. Их задача ‒ расстреливать тех, кто решил сдаваться либо дезертировать.

Об этом сообщают представители пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

"Я житель Луганска, поступил на службу в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием. Потом меня отправили на КПП "Михайловка - Марьевка" для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи. А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать", — заявил снайпер.

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