В Черниговской области в учебном центре застрелился контрактник / УНИАН

Трагедия произошла в учебном центре Десна в Черниговской области. Там совершил самоубийство военнослужащий контрактной службы, который прибыл на обучение месяц назад. Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.

"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", - говорится в сообщении на странице учебного центра в Facebook.

Также стало известно, что пулю для суицида военнослужащий заготовил ранее. Самоубийство произошло 2 апреля.

"Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места события показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - добавили в учебном центре.

Справка

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого - военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию сухопутных войск. Находится в пгт Десна Черниговской области, сообщает Википедия.

Ранее в поселке Новоивницкое (находится под Житомиром) в квартире были найдены мертвыми трое военнослужащих-контрактников. Мужчин нашли мертвыми в арендованной квартире, в которой они жили. По данным правоохранителей, во время поверхностного осмотра на телах военных не найдены повреждения.