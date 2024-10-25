В Днепре - пожар, есть тяжелораненые: РФ ударила баллистикой по жилым домам

В результате ракетной атаки по жилой застройке на месте удара вспыхнул пожар, сообщил Сергей Лысак.

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РФ ударила баллистикой по Днепру / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Коротко об ударе:

РФ атаковала баллистическими ракетами Днепр

Повреждена жилая застройка

Пострадали по меньшей мере 9 человек

Вечером пятницы, 25 октября, на фоне воздушной тревоги в Запорожье и Днепре прогремели взрывы. Россияне запустили баллистические ракеты из Крыма. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - предупредили военные.

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Тревога в Запорожской области началась в 22:56, а в Днепропетровской - в 22:58. После этого Воздушные силы сообщили о движении ракеты на Запорожье, однако впоследствии ракета изменила курс на Днепр.

Около 23:02 жители обоих городов слышали звуки взрывов, сообщило Суспильне. Согласно данным мониторинговых систем, в пределах Днепра, вероятно, было задето две баллистические ракеты "Искандер-М".

"Ракетная атака на Днепр. Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем. До конца воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя", - подчеркнул начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, в Днепре по состоянию на 23:50 известно о трех пострадавших.

"Двое мужчин госпитализированы. Один из них - в тяжелом состоянии. Раненной женщине на месте оказали помощь", - сообщил Лысак.

Обновлено 0:24: По словам главы ОВА, в Днепре пострадала 8-летняя девочка. Ее доставили в больницу в средней тяжести. В общем уже известно о 9 раненых, четверо из них госпитализированы.

"Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек. Повреждены также 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений", - добавил Сергей Лысак.

Откуда и какими ракетами РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - глава Днепропетровской ОГА.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 25 октября российский БПЛА атаковал жилой дом в Соломенском районе Киева. В результате удара повреждены квартиры на 17-21 этажах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, погиб один человек - девочка 2009 года рождения, еще пятеро пострадали.

Также в ночь на 25 октября Россия атаковала Украину дронами. В Харьковской области в результате обстрела села Черкасская Лозовая произошло возгорание травы.

Ночью 25 октября россияне в пятнадцатый раз атаковали Киев в этом месяце. В Дарницком районе из-за обломков сбитых дронов загорелись деревья и трава.

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