В Днепре вспыхнул пожар в жилом доме, есть жертвы

В Днепре загорелся жилой дом

В последний день нового года вспыхнул масштабный пожар в жилом доме, в результате которого погибло трое человек.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в доме в Соборном районе города. По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Во время ликвидации пожара были найдены тела двух человек. Также от огня пострадала женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, но она в итоге также погибла уже в учреждении.

Огнем повреждены вещи внутри дома и деревянные перекрытия дома. Площадь пожара - 30 квадратных метров.