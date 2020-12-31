В Днепре вспыхнул пожар в жилом доме, есть жертвы

Огнем повреждены вещи внутри дома и деревянные перекрытия дома.
В последний день нового года вспыхнул масштабный пожар в жилом доме, в результате которого погибло трое человек.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в доме в Соборном районе города. По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.
Во время ликвидации пожара были найдены тела двух человек. Также от огня пострадала женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, но она в итоге также погибла уже в учреждении.
Огнем повреждены вещи внутри дома и деревянные перекрытия дома. Площадь пожара - 30 квадратных метров.
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Автор: Екатерина Трохимчук