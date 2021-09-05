"В дождь можно ноги сполоснуть": соцсети шокировала столичная маршрутка с проломленным полом

Так выглядит пол в маршрутке №512 / Скриншот

В Киеве показали очередную маршрутку, техническое состояние которой вызывает большие вопросы. Транспорт с дополнительной "вентиляцией" курсирует по маршруту 512, от Оболони на Берковцы.

На видео, опубликованном Телеграм-каналом "Киев оперативный", можно увидеть транспортное средство, перевозящее пассажиров, несмотря на проломленный пол. К счастью, на опасный фрагмент пола никто не стал всем весом. По крайней мере, пока.

"Маршрутки Киева не перестают удивлять. Например, вот такая дополнительная вентиляция имеется в одном из автобусов, что курсирует по 512 маршруту. В дождевую погоду можно даже ноги сполоснуть. Правда, эта инновационная функция пока доступна не всем, ведь за неё необходимо немало доплачивать", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ввели новые требования к частным перевозчикам, которые должны превратить столичные маршрутки в комфортный транспорт. Отныне в салоне не должна звучать надоедливая музыка, водители обязаны общаться на украинском и носить униформу.

Также сообщалось, что в девяти маршрутках, которые возят пассажиров в Киев из области, значительно снизилась стоимость проезда. В Киевской ОГА отметили, что годовое повышение не может превышать 15-18% (одной-двух гривен).