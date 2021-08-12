В Киевской области подешевела стоимость проезда: список маршруток

В некоторых маршрутках подешевел проезд / https://dn.vgorode.ua

В девяти маршрутках, которые возят пассажиров в Киев из области, значительно снизилась стоимость проезда, сообщили в Киевской областной администрации.

"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуг также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - прокомментировал губернатор Василий Володин.

Цены снизились на следующих маршрутах:

Вишневое - Киев,

Боярка - Киев, Васильков;

Кривое Озеро - Киев;

Ирпень - Киев;

Чабаны - Киев;

Петровское - Киев;

Крюковщина - Киев АС Киев;

Крюковщина - Киев АС Южная.

Власти Киевской области встретились с перевозчиками 6 августа из-за того, что они второй раз за год повысили проезд. В Киевской ОГА отметили, что годовое повышение не может превышать 15-18% (одной-двух гривен), а на некоторых маршрутах цены повысились на 20% (на две-пять гривен). В областной администрации также добавили, что с 2015 года у них нет полномочий регулировать проезд на маршрутах, которые не выходят за пределы области.

Проезд перевозчики должны были снизить с 9 августа, однако сделали это не все. Всего в Киевской области - 69 компаний-перевозчиков, работающих на 511 маршрутах.

Напомним, 6 августа Главред писал о том, что в Киевской областной администрации приняли решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен.

Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд и это вызвало "значительное социальное напряжение среди жителей региона".