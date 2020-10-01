В эпидсезоне 2020 Украину будут атаковать новые вирусы гриппа

Медики обеспокоены из-за ситуации с гриппом / Фото pixabay.com

В новом эпидемическом сезоне украинцы столкнутся с новыми, ранее неизвестными вирусами гриппа, что может привести к резкому росту заболеваемости этой осенью.

Об этом заявил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут, передает Zaxid.net.

По его словам, речь идет о гриппе Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), гриппе А, а также вирусах группы B: Washington (Victoria) и Phuket (Yamagata).

"Нас действительно беспокоит ситуация с гриппом. Как поведет себя коронавирус и как поведут себя те возбудители, никто сегодня не скажет. Потому что с коронавирусом в той форме Covid-19 мы еще не сталкивались. Никто и никогда. Ни ученые, ни тем более практики не могут спрогнозировать. Но безусловно надо думать относительно защиты", - заявил медик.

Когут посоветовал украинцам делать прививки еще перед распространением ОРВИ, поскольку уже с началом октября стартует эпидемический период заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Для того, чтобы выработался иммунитет, после вакцинации должно пройти минимум две недели.

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