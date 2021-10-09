В ФРГ Украину назвали зоной высокого риска из-за COVID-19 и ужесточили правила въезда

Для украинцев ужесточили условия въезда в Германию / pixabay

Для граждан Украины ужесточают условия относительно въезда в Федеративную республику Германию.

С воскресенья, 10 октября, Украина в ФРГ объявлена зоной высокого риска из-за уровня заражения коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте института имени Роберта Коха.

Кроме Украины, с 10 октября в список зон высокого риска также войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. В то же время из перечня исключили Азербайджан, Индонезию, Казахстан и Колумбию, а также ряд территорий, принадлежащих Франции, и две провинции Норвегии.

Новые требования для украинцев, въезжающих в ФРГ:

лица, въезжающие на территорию ФРГ из Украины, должны отбыть 10-дневный карантин;

выйти из карантина можно будет лишь через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста;

исключения делаются только для граждан Украины, если они полностью привиты или выздоровели от COVID-19.

/ rki.de

Добавим, что зонами повышенного эпидемиологического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения COVID-19 особенно высока. При этом значение имеет не только количество инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения коронавирус, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с болезнью.

Германия ужесточила правила въезда в страну

Ранее в Германии вступили в силу ужесточенные условия въезда в страну.

Реклама

Теперь все путешественники старше 12 лет должны иметь при въезде в Германию отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о полной вакцинации или подтверждение недавнего выздоровления от COVID-19.

В то же время проверки на сухопутных границах страны будут иметь выборочный характер. Путешественники должны будут предоставлять соответствующие документы. При пересечении границы в поездах проверки будут осуществлять во время его движения. При авиапутешествиях пассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в ​​самолет.