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В ГБР назвали главную причину смертельной катастрофы АН-26

18 декабря 2020, 18:31

Выяснились подробности крушения самолета с курсантами под Чугуевом.

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области
Причины катастрофы под Чугуевом / УНИАН

Главной причиной катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.

Об этом сказал глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок на брифинге в пятницу, 18 декабря, комментирую причину катастрофы.

"Степень вины и ответственности каждого военного служебного лица, имевшего отношение к организации и осуществлению полетов и эксплуатации самолета Ан-26, будет определена в ходе дальнейшего расследования. Государство должно дать на сегодняшний день жесткую уголовно-правовую оценку действий лиц, которые путем своей небрежности и путем сознательного нарушения правил полетов допустили наступления катастрофы самолета, допустили гибель наших курсантов", - добавил замглавы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Сергей Личик.

Как отметил Личик, нарушения были допущены как на стадии подготовки полетов, так как были допущены на борт лица, которых вообще там не должно было быть, на стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полета, так и на стадии, когда была уже кризисная ситуация, руководством полетов не было принято достаточных и адекватных мер для того, чтобы избежать этой катастрофы.

"Каждый из тех, кому сегодня сообщили о подозрении, допустил соответствующие нарушения, которые, по результатам военной экспертизы, в комплексе находятся в причинно-следственной связи со случившейся катастрофой. Если бы каждый из этих людей должным образом выполнял свои обязанности, должным образом выполнял уставы, соблюдал требования правил полетов, то катастрофы не произошло бы - так отмечают эксперты", - подчеркнул Личик.

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При этом Вадим Приймачок говорит, что причиной катастрофы стало то, что "не была правильно определена посадочная конфигурация механизации крыла при заходе на посадку, были определенные ошибки в технике пилотирования, неправильно выбран темп", а во время последнего взлета была обнаружена поломка в левом двигателе самолета.

"Соответственно, в связи с этой поломкой, взлет нужно было продолжить, поскольку скорость разгона была взлетной, и самолет уже прошел на взлетной полосе точку, с которой можно было бы осуществить безопасную посадку. В дальнейшем, в связи с неправильным регулированием мощности двигателей, самолет фактически перешел в режим сваливания и в дальнейшем неуправляемое падение. В дальнейшем вывести из этого состояния экипаж его не мог из-за очень низкой высоты", - пояснил он.

Приймачок подытожил, что в ситуацию должны были вмешаться руководители управления полетов, знавшие, что к полету допустили летчика с недостаточными навыками, и обеспечить безопасный полет и посадку самолета.

Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.

Авикатастрофа ДБР авиакатастрофа Чугуев
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