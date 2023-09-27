В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: 'гордость Путина' будет уничтожена

Мост через Керченский пролив – ненужное Украине временное сооружение, дело по его ликвидации будет доведено до конца, сказал спикер ГУР МО Андрей Черняк.

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Украина уничтожит Крымский мост, это дело времени - ГУР / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, соцсети

Незаконное сооружение агрессора России Крымский мост в оккупированном Крыму Украине не нужен, поэтому эстакада будет уничтожена. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

В интервью информагентству Защитник он рассказал о том, что Крымский мост является ненужной и временной постройкой. Россиянам приходится постоянно его ремонтировать и перекрывать из-за угроз с воздуха.

По словам представителя ГУР, Украина доведет дело до конца и уничтожит эстакаду, которой так гордится директор Кремля Владимир Путин.

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"Так называемый Керченский мост — ненужная и временная постройка. Движение по этому мосту затруднено, его до сих пор ремонтируют после ударов и постоянно перекрывают, в том числе во время угроз с воздуха, а воздушные тревоги в оккупированном Крыму в последнее время очень распространенное явление. В этом смысле довольно исчерпывающе высказался начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов — мы доведем дело с Керченским мостом до конца", - подчеркнул Андрей Черняк.

Когда Украина уничтожит Крымский мост

Военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому Украина нанесет удар по Крымскому мосту, который выведет из строя эстакаду на долгое время. Мост фактически прекратит существование как путь поставок логистики российским оккупантам.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что если после выхода к Азовскому побережью добить Крымский мост дальнобойными ракетами и устроить охоту за большими десантными кораблями, Крым превратится в остров. Украинские войска смогут зайти в Крым и начать освободительную операцию.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко полагает, что Крымский мост вряд ли удастся полностью разрушить, но эстакаду ждут неминуемые последствия после того, как ВСУ перережут "сухопутный коридор" в Крым.

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