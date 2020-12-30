В Харькове депутатов горсовета "обстреляли" долларами / Фото: скриншот из видео

В Харькове во время сессии городского совета мужчина с двумя "денежными пистолетами" прошелся между рядами, осыпав депутатов фальшивыми долларами.

Видео инцидента опубликовано в YouTube. Происшествие попало в камеры операторов, которые вели прямую трансляцию заседания.

"Какой-то Змей "расстрелял" депутатов горсовета фальшивыми долларами из игрушечных пистолетов. Его задержали правоохранители. А говорите без Гены будет скучно", — указано в комментарии к видео в Telegram.

В ролике можно рассмотреть, как в момент включения системы на регистрацию в сессионный зал зашел какой-то парень в медицинской маске и воспользовался устройствами для метания купюр, так называемыми денежными пистолетами. Юноша стрелял фальшивыми долларами, которые сыпались на депутатов.

"Выведите молодого человека", - отреагировал на странную выходку Игорь Терехов, который после смерти Геннадия Кернеса исполняет обязанности мэра Харькова до перевыборов.

Известно, что шутника после происшествия задержали сотрудники полиции. Мотив его перформанса по неизвестен.